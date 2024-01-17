27 yıllık hasret son buldu!

atv'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen programı "Esra Erol'da" bir aileyi daha kavuşturdu. 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Arzu Emine Demirbaş, mutlu büyüdüğünü ama öz annesini asla bulamadığını ve her gün aradığını belirtti. Progdama gelerek yardım isteyen Arzu Emine'nin annesini Esra Erol ve ekibi kısa süre içerisinde buldu.

'TEDAVİ GÖRDÜM'

Arzu Emine Demirbaş ile annesi Hatice stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Hatice "Kızımın beni bulacağını biliyordum. 4 defa kalp krizi geçirdim. Canımı kızımı görmeden alma Allah'ım diye dua ettim hep. Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç? 10 sene psikolojik tedavi gördüm. Seni hiç unutmadım. Her yerde kızım var dedim. Keşke baban kimliğini alsaydı. Geçmişim hiç peşimi bırakmadı" dedi. Babasının adının Ömer Halil olduğunu söyleyen anne Hatice, "Emine'yi görmemem için beni tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı.

'BERABER İYİLEŞECEĞİZ'

Güzel bir hayat yaşadığını ama kolay olmadığını belirten Arzu Emine Demirbaş "Beraber iyileşeceğiz" diyerek annesine sarıldı. Bir anne evlat hasreti daha Esra Erol'da son bulmuş oldu.