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Haberler Sarmaşık Sezai’yi zor bir seçim bekliyor

Sezai’yi zor bir seçim bekliyor

HABER MERKEZİ
Sezai’yi zor bir seçim bekliyor
ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Aldatmak, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir. Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir. İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır. Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur. Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir.
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