“Yılın En İyileri” ödülleri verildi

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından verilen "14. Yılın En İyileri" ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Bu yıl, "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri"nin sahipleri Haldun Dormen, Oya Başar, Yasemin Yalçın, Coşkun Sabah, Levent Özdilek, Prof.Dr. Arif Verimli ve Moğollar oldu. Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine, kültür, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Törende ödül alan kişi ve yapımlar şöyle: 'Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu: Alina Boz', 'Yılın En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı: Petek Dinçöz, 'Yılın En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı: Hande Yener'. Ödül töreninde 'Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri' ise Cem Öğretir seçildi.