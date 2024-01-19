Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı ayvayı beslenmenizden eksik etkeyin. Faydaları saymakla bitmeyen ayva, kabuğunda bulunan pektin sayesinde tokluk hissi konusunda en önemli meyvelerin başında gelir. İçerdiği c vitamini miktarının oldukça iyi seviyede olmasına bağlı olarak iyileşme sürecinizin hızlanmasına yardımcı olur. Ayvanın içerdiği benzersiz bileşikler, genellikle mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller. Düzenli olarak ayva suyu içmenin mide sağlığınıza ve ülser oluşumunu engellemeye büyük faydası vardır.