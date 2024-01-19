Çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiler

Ünlü isimler çocuklarıyla beraber akvaryum turuna çıktı. Oğlu Şener'le akvaryumu gezen Şılan Makal, "Çocuğum hareketlendi ve yaramaz. Zorlanıyoruz ama bir o kadar da keyifli. Erkek çocuğunun hakkını veriyor. Şener de buradan keyif aldı" dedi. 3.5 yaşında ikizleri olan ve sonrasında sektöre ara veren Elif Ece Uzun, "Saçımı taramaya vaktim yok. Kendime zaman ayıramıyorum. Çocuklar çok şey öğretti. Duş almak için bir hafta beklediğim zaman oldu. Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu. Onlardan çok şey öğrendim" dedi.