Kanserden koruyor bağışıklığı güçlendiriyor

Kalbi koruyup damarları temizleyen kereviz, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Kereviz içerdiği antioksidan ve antiinflamatuarlarla damarları korur güçlendirir. Kereviz, ftalid içerdiğinden damarların düz kasları rahatlatır. Bu madde, damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine neden olur böylece kolesterol seviyesini de düşürür. Antioksidan, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineralleri içerir. Bu mineraller beyin sağlığı için elzem maddelerdir. Apigenin ve luteolin maddeleri kerevizin kansere karşı korumada çok etkili bileşenlerdir. Bu maddeler kerevizde çok yüksek miktarda bulunur.