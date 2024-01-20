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Haberler Sarmaşık Depresyon ilacı muz ve fındık!

Depresyon ilacı muz ve fındık!

HABER MERKEZİ
Depresyon ilacı muz ve fındık!

Vitaminlerin bağışıklıktan sinir sistemine çok sayıda faydası var. Sağlık için oldukça önemli olan B6 vitamini çağımızın hastalığı depresyona da çare! B6 vitamini muz, somon, baklagiller, fındık gibi gıdalarda bulunuyor.

ENERJİ SAĞLAR

B6 vitamin eksikliği genellikle depresyon, kafa karışıklığı, öfke gibi belirtilerle kendini belli ediyor. Vitaminler, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı oluyor. Özellikle mevsimsel duygu değişikliklerini önlemek için B6 vitamini içeren besinler tüketilmesi uzmanların da sıklıkla dile getirdiği uyarılar arasında.

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