Güzel ve başarılı sunucu Esra Erol, geçtiğimiz günlerde eşine olan aşkıyla ve ailesine olan sevgisiyle ilgili çok samimi açıklamalar yaptı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı seven Esra Erol, "İyi bir insan olduğu için aşık oldum. Ben bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum" dedi. Kolay şartlarda büyümediğini söyleyen Erol, "Onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" şeklinde konuştu.

'VARIMLA YOĞUMLA PROGRAMDAYIM'

Hafta içi her gün ekranda sevenleriyle buluşan Esra Erol, "Varımla yoğumla programda olduğum için çok yorucu. Yıprandım ve yoruldum. Sorunu çözdüysem, bir kaybı bulduysam, bir yarayı sardıysam 'iyi ki bu işi yapıyorum' diyorum" şeklinde konuştu. "Çocukluğundan razı mısın?" sorusuna ünlü sunucu, "Çocukluğumdan razıyım. Büyümüş olduğum ev, evin içerisindeki yaşadıklarım, anne ve babamın bana öğretileri... Babam memurdu, kolay şartlarda büyüyen biri değilim. Hep okuyan, anlatan, yol gösteren bir babayla; hep mücadele eden, iyiliği aşılayan bir anneyle yetiştiğim için ikisini de temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin iki erkek çocuğu var.

'BU IFADE AYRIMCILIK'

KADIN erkek arasındaki ayrımcılığa da değinen Esra Erol, "Bir kadının yaptığı işle bir erkeğin yapmış olduğu iş arasında büyük ayrımcılık var. 'Kadın kuşağı' denmesi bile bu ayrımcılığı gösteriyor. Toplumun tüm kesimine hitap ediyorsunuz ama bu kadın kuşağı olarak nitelendiriliyor" açıklamasını yaptı.