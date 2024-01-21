Yeşilçam’ın ses mühendisinin belgeseli izleyiciyle buluştu

YEŞİLÇAM'IN birçok önemli filminin ses mühendisi Necip Sarıcı'nın hayatını konu eden "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeseli, İstanbul Modern'de izleyiciyle buluştu. İstanbul Modern'in "Biz de Varız!" programı kapsamında gerçekleştirilen gösterim sonrası söyleşide konuşan belgeselin yönetmeni Mehmet Güreli, Sarıcı'nın yaşayan ender Yeşilçam hafızalarından biri olduğunu belirterek, "Eskiden sinemacılar Kulüp Papirüs'te takılırlardı. Yeni filmi olan Papirüs'e, şiiri olan da Beyoğlu'ndaki kahvehanelere giderdi. Necip Bey'in filmde anlattığı şeylerden çoğu bugün yok" dedi.