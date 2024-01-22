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Haberler Sarmaşık Evde doğal ilaçlar yaparak öksürüğünüzü sonlandırın

Evde doğal ilaçlar yaparak öksürüğünüzü sonlandırın

HABER MERKEZİ
Evde doğal ilaçlar yaparak öksürüğünüzü sonlandırın
Yaz aylarında havanın çok ısınması ve bilinçsiz klima kullanımı gibi nedenlerle yaz gribi artmaya başladı. Haliyle kuru öksürükte bunun en rahatsız eden semptomu olarak karşımıza çıkıyor. Öksürüğün en iyi tedavisi altta yatan nedene bağlı olacaktır. Bal ve tuzlu su gargarası gibi bir dizi ev ilaçları yardımcı olabilir. Ev ilaçları yardımcı olmazsa, reçetesiz ve reçeteli ilaçlar mevcuttur. Aynı zamanda öksürükleri tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyen kişiler, markaları da çok iyi araştırmalıdır.
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