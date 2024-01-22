Fazla kafeine dikkat etmelisiniz

Son zamanlarda kahve içen ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Ama uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor: 'Fazla kafein vücudunuza zarar verebilir.' Geçmiş araştırmalar, orta düzeyde kafein tüketiminin kilo kaybı ve spor performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini ve vücudun Alzheimer hastalığı, karaciğer hastalığı, katarakt, böbrek taşları, hatta belirli türdeki hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kafeinin depresyon ve anksiyete ile artan kan şekeri seviyelerini doğrudan etkilediği kanıtlanmıştır.