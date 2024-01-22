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Konserler seyirciden tam not aldı

Kış soğuğuna aldırmadan hayranlarına eğlenceli vakit geçirten Haluk Levent, Yıldız Tilbe ve Zeynep Bastık enerjileriyle herkesi büyüledi. Haluk Levent İzmir Karaburun’da, Yıldız Tilbe ve Zeynep Bastık İstanbul’daydı.

HABER MERKEZİ
Konserler seyirciden tam not aldı

Ünlüler konserlerine ara vermeden devam ediyor. Haluk Levent, İzmir Karaburun Nergis Festivali'nde sahne aldı. Rock Müziğinin sevilen sesi Haluk Levent, İzmir Karaburun Nergis Festivali'nde bir konser verdi. Festival katılımcıları, sanatçının şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Konserin sürpriz anlarından biri ise 80 yaşındaki Şerife Teyze'nin elinde işlediği ay yıldızlı al bayrağı Haluk Levent'e takdim etmesiydi. Bu jest, herkesi duygulandırdı.

ON BİNLERCE KİŞİ VARDI

Zeynep Bastık da İstanbul Küçükçekmece'deki Gençlik Festivali'nde on binlerce kişiye konser verdi. Bastık müthiş danslarıyla sahneyi adeta ateşe verdi. Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Zeynep Bastık, sadece müzikal anlamda değil, şovlarıyla da seyirciyi kendine hayran bıraktı. Geçmişte dansı meslek olarak da yapan Bastık bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bir dakika yerinde duramadı.

YILDIZ TİLBE'NİN PEMBE TUFANI

Kariyerinin 30. yılını kutlayan Yıldız Tilbe önceki akşam İstanbul Jolly Joker Vadi'de hayranlarının karşısına çıktı. Pembe tarzıyla büyük alkış alan Tilbe dijital platformlarda çok dinlenenler arasına giren yeni şarkısı 'Kalbimden Çıkmıyorsun'u da ilk kez canlı seslendirdi. Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tilbe bu kez saçından elbisesine kadar pembelere bürünmüştü. Renkli kıyafeti ve artık imzası haline gelen danslarıyla seyirciyi coşturan Yıldız Tilbe yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı.

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