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Koray Avcı 3.5 saat sahnede kaldı

HABER MERKEZİ
Koray Avcı 3.5 saat sahnede kaldı
Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından Koray Avcı, dün gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnedeydi. Bir Bostancı klasiği olarak pazar günü sevenleriyle buluşan Avcı, geleneği bozmadı ve hitlerinin yanı sıra alaturkadan arabeske kendine has yorumladığı coverları ve seyircileri ile yaptığı sohbetlerle 3,5 saatlik eğlenceli bir pazar konserine imza attı. Bostancı'yı dolduran İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Koray Avcı, konserin bir bölümünde izleyicilerin arasına inerek halaya katıldı, dans etti.
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