Virüsler tatile çıkmıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, sömestr döneminin başlamasıyla birlikte virüslerin tatile çıkmadığına dikkat çekerek, çocuklar ve 65 yaş üstü için riskli dönemin devam ettiğini söyledi.

"YAŞLILARA TAŞIMAYIN"

Hastayken ve enfekte iken tatile çıkmanın doğru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, kış dönemi olması nedeniyle kış tatili, kar alanları ve kaplıca tatillerinin yoğun olması, kapalı alan, buhar, nem riski, bulaş riskinin yüksek olduğunu belirtti. Şener, "Sömestr döneminin başlamasıyla birlikte aslında özellikle hasta grupları için, çocuklar ve 65 yaş üstü için riskli dönem devam ediyor. Virüs tatile çıkmıyor. Özellikle büyükleri ziyaret edeceksek, enfekte, boğaz ağrısı, üşüme titremesi, öksürüğü olan çocukları büyüklerimizin yanına götürmemek gerekiyor. Götüreceksek eğer mutlaka iki tarafında maske takması gerekiyor" dedi.

"İKİ FARKLI RİSK VAR"

Çocuklarda iyileşme döneminden sonra devam eden kuru öksürüklerle karşı karşıya kalındığını kaydeden Prof. Dr. Alper Şener, "Bu devam eden kuru öksürükler her zaman enfeksiyon devam ettiği ya da enfeksiyonla ilgili ardışık etkinin ortaya çıktığı anlamı çıkmıyor. Burada iki farklı risk söz konusu. Devam eden tablolarda öksürükle birlikte baş ağrısı, kulak ağrısı, balgam varsa çocuklarda bakteriyel enfeksiyon riski oluşuyor. Bundan sonraki dönemde. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi tabloların başlayıp, başlamadığını görmek lazım. O yüzden tatile gitmeden önce mutlaka bir hekim değerlendirmesinden geçmesinde fayda var. Bu şikayetler devam ediyorsa" diye konuştu.