Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

Soğuk havanın kalp krizi riskini artırdığını söyleyen uzmanlar, hastaların soğuk havalarda beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat etmelerini söyleyerek uyarılarda bulundu. Uzmanlar, özellikle kalp hastalarının göğüs bölgelerini iyi şekilde koruyup dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyerek kış aylarında beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan kalp damar ve diyabet hastalığı olanların kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı korunmaları ve kalp krizi riskini en aza indirmeleri için de grip aşısı ve zatürre aşılarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundular.