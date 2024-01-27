Kardeşlerim’de heyecan dorukta

ATV'de her Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde bu hafta da heyecan dorukta. Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır. Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır. Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.