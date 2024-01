Tülin Şahin yeni yıla zirvede başladı

Ünlü model Tülin Şahin, mesleğinde 25. yılını kutladı ve Şamdan Plus dergisine özel açıklamalar yaptı. Soğuk hava şartlarında eğlenceli çekim yaptıklarını belirten Şahin, hayatının her döneminde kendi ayaklarının üzerinde duran çok güçlü bir insan olduğunu söyledi. Mesleğe ilk adımlarını 15 yaşındayken attığını belirten güzel model Tülin Şahin, "İlk zamanlar modelliği yarı zamanlı yaptım. 19 yaşımda Paris'te full time modelliğe başladım. Şimdi ise 25. yılımdayım" ifadelerini kullandı. Tülin Şahin, her işini ciddiyetle yaptığını ve sonunu görene kadar peşini bırakmadığını dile getirdi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Hayatta hiçbir işimi orta seviyede yapmam. Ya hep ya hiç şeklinde hareket ederim. Her işime ilk ve tek işimmiş gibi giderim." Ayrıca gerektiği zamanlarda rutininden çıktığını söyleyen Tülin Şahin, "Gününüzü iyi planlarsanız her şeye yetişirsiniz. Sonuçta hayatta kalma mücadelemize hep devam etmek zorundayız" diye konuştu.

'ESTETİK ABARTIYA KAÇMADAN YAPTIRILMALI'

Son zamanlarda gündemde olan estetik konusuna da değinen Tülin Şahin, düşüncelerini paylaştı. Şahin, "Kişi, günlük hayatında mutsuz olduğu yere odaklanıyorsa, abartıya kaçmadan teknolojiden de yararlanarak gerekeni yaptırmalı. Ben cilt bakımları, mezoterapiler gibi bilinen takviyeler tercih ediyorum. Ayrıca fiziğim için de hiçbir özel diyet uygulamıyorum. İnsan kendi bedenini iyi tanımalı" şeklinde konuştu.