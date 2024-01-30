‘Aldatmak’ dizisinin kadrosuna dahil oldu

atv'de her perşembe akşamı ekranlarda olan Aldatmak dizisi büyük heyecanla izlenmeye devam ediyor. Her bölümü farklı bir heyecan olan Aldatmak dizisine yeni bir isim dahil oldu.

GURURLU ZENNURE GELİYOR

Oyunculuğuyla çok konuşulan başarılı sanatçı Yeşim Salkım da artık dizide olacak. Oyuncu Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip. Zennure'nin gelişi ile 'Aldatmak'ta dengeler değişecek, geçmişte yaşanan önemli olayların perdesi aralanacak.