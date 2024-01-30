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Haberler Sarmaşık Babamın şarkılarını bile sattı

Babamın şarkılarını bile sattı

HABER MERKEZİ
Babamın şarkılarını bile sattı

Cem Karaca'nın son eşi İlkim Karaca'nın 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle açtığı davada film için tedbir kararı verildi. Karara tepki gösteren Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, İlkim Karaca hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Emrah Karaca, "Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı" dedi.

BÜYÜK BİR HIRSIZLIK

Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın dedesi Mehmet İbrahim Karaca, babaannesi İrma Toto Karaca ve babası Cem Karaca'ya ait evdeki tabloları satışa çıkardığını da belirtti. Paylaşımlarına devam eden Emrah Karaca, "İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Bu kalpaklar büyük dedemden kalma, 100 küsur yıllık aile yadigarı, bunları da satmış. Bu kötülüğü küfürsüz anlatmaya kelimelerim yetmiyor maalesef" ifadelerini kullandı.

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