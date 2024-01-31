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İhanet ortaya çıkıyor

atv’nin sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman bu akşam 20:00’de ekranlarda...

HABER MERKEZİ
İhanet ortaya çıkıyor
5 sezondur aynı heyecanla devam eden Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında yayınlanacak. Merakla beklenen bu bölümde; Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?
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