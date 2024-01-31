‘Radio Müzik On Air’ ödülleri verildi

BAU Radyo ve Müzikonair'in işbirliği ile düzenlenen 6'ncı BAU Radio MüzikOnair ödülleri, Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. '100. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen Norm Ender, BAU öğrencileriyle 'Parla' marşını seslendirirken salonda coşkulu anlar yaşandı. Geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur'un da unutulmadığı programda Atilla Özdemiroğlu adına da özel ödül verildi.

İŞTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İLK ödül 'En iyi Erkek Türk Pop Müziği Sanatçısı' kategorisinde başarı gösteren Serdar Ortaç'a verildi. Gecede, 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde Melis Sezen, 'En İyi Erkek Oyuncu' olarak Burak Deniz seçildi. 'En İyi TV Muhabiri' kategorisinde Fulya Öztürk ödüle layık görüldü. 'En İyi Kadın Türk Pop Müziği Sanatçısı' kategorisinde Derya Uluğ, 'Yılın En iyi Çıkış Yapan Sanatçısı' Mert Demir, 'En İyi Alternatif Müzik Grubu' Madrigal oldu.