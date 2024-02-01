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Esra Erol olayın peşini bırakmadı

atv’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen programı “Esra Erol’da” bir gizemi daha çözdü. Torununun kaçırıldığını söyleyen Yüksel Hanım, Esra Erol’dan yardım istedi. 15 yaşındaki torununu arayan Yüksel Hanım’ın çabaları sonuç verdi. Z.Y. bulundu, kaçıran ise tutuklandı.

HABER MERKEZİ
Esra Erol olayın peşini bırakmadı

Hafta içi her gün atv ekranlarında olan Esra Erol'da programı, gizemleri çözmeye ve sır perdelerini aralamaya devam ediyor. Yüksel Hanım kısa bir süre önce 'Torunum kaçırıldı' diyerek programa katıldı ve Esra Erol'dan yardım istedi.

Ekibiyle birlikte araştırmaya başlayan Erol, 15 yaşındaki Z.Y.'nin Doğan Gözler tarafından kaçırıldığını kanıtlayarak tutuklanmasını sağladı.

İHBAR DEĞERLENDİRMESİ

Yüksel Hanım, Doğan Gözler'in bunu intikam için yaptığını ifade etti. Programda kızını aramak için çıkan Fatma Hanım'ın da ifadeleri dikkate alındı. 15 yaşındaki Z.Y'nin bulunması için gelen ihbarı tek tek değerlendiren Esra Erol, haftalar süren aramalardan sonra Z.Y. ve Doğan Gözler'i buldu.

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan Doğan Gözler genç kızı alıkoymaktan tutuklandı. Öte yandan 35 yaşındaki Gözler'in bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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