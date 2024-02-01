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Haberler Sarmaşık ‘Estetik operasyon olmadım’

‘Estetik operasyon olmadım’

HABER MERKEZİ
‘Estetik operasyon olmadım’
RAFET El Roman, botoks haberlerine son noktayı koydu. El Roman, gazetecilerin, 'Oyuncuların sanatçıların geçirdiği estetik operasyonlarından sonra mimiklerini kullanamama gibi şikayetleri var. Son geçirdiğiniz estetik operasyondan sonra mimiklerinizi kullanabiliyor musunuz" sorusuna El Roman, "Bugün konumuz o olmasın. Başka bir zaman konuşalım. Hiç operasyon olmadım. Orada kaşlarım yukarı çıkmış öyle göstermişler. Bugün makyaj bile yapmadım. Kurgu montaj oluyor. Benim bugün fotoğraflarım çekildi. Hollywood starı gibi atmışlar" dedi.
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