Salih Güney’in torunu vefat etti

YEŞİLÇAM'IN efsane isimlerinden Salih Güney'in henüz 25 yaşındaki torunu Can Işık vefat etti. Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi konmuştu. Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürmüştü. Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can Işık kanseri yenmişti fakat bir süre önce kanser nüksetmiş. Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınmıştı ama ne yazık ki, bu kez bu illet hastalığı yenemedi. Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek.