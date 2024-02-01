Turkuvaz Medya’ya 4 altın ödül

İSTANBUL'DA önceki gün düzenlenen Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Birçok dalda ödülün verildiği gecede Turkuvaz Medya 4 ödülle ayrıldı. Günaydın Gazetesi'nden Tuba Kalçık Üstündağ 'Röportaj Dalında Yılın Gazetecesi' ödülüne layık görüldü.

Yılın En İyi İnternet Haber Gazetecisi Ödülü ise Fatma Gül'e verildi.

Yılın En İyi Haber Spikeri Ödülünü ise A Haber'den Cansın Helvacı aldı.

Yılın En Başarılı Spor Gazetecisi Ödülü ise Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'a layık görüldü.

Ödülü alanların sevinçleri yüzlerinden okunurken geceye katılan diğer isimler de bu mutluluklarına destek oldu.