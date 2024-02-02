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Haberler Sarmaşık Aşırı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor

Aşırı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor

HABER MERKEZİ
Aşırı acı biber tüketimi bağımlılığa yol açıyor

Türkiye'de de oldukça sık tüketilen acı biberlerden en acısı Hatay'da kayıt altına alındı. Tüm dünyada yetişen acı biber, iyi bir C vitamini, E ve provitamin A kaynağı olarak dikkat çekerken, aynı zamanda potasyum, fosfor, demir, çinko ve selenyum barındırıyor.

YOKSUNLUK YARATTIĞI GÖRÜLÜYOR

Biberin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçları olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Cemre Balkan, "Acı biber fazla tüketilirse, hemoroit, ülser, gastrit ve diğer mide problemleri olan, mide operasyonu geçirmiş bireylerde sakıncalı olabilir. Aynı zamanda aşırı tüketim bağımlılıkla da sonuçlanabilir. Eksikliğinde ise yoksunluk, isteksizlik, keyifsizlik verebilir" dedi.

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