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Haberler Sarmaşık Lif ihtiyacınızı kinoa ile kolayca karşılayabilirsiniz

Lif ihtiyacınızı kinoa ile kolayca karşılayabilirsiniz

HABER MERKEZİ
Lif ihtiyacınızı kinoa ile kolayca karşılayabilirsiniz
Görüntüsü tahıllara benzeyen fakat otsu bir bitki olan kinoa, ıspanakgiller familyasındandır. Besleyici yaprakları olan kinoanın çiçekleri zengin bir besin kaynağı olan kinoa tohumuna dönüşür ve asıl tüketilen kısımları bu tohumlardır. Protein açısından en zengin besinlerden biridir, tüm amino asitleri içeren nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir. Diğer tahıllara kıyasla neredeyse iki katı lif içerir. Lifli yapısı ile uzun süreli tokluk hissi yaratan ve zayıflamaya yardımcı olan kinoa, bağırsak sağlığı için de yararlıdır.
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