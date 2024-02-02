Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 146. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #KuruluşOsman etiketiyle birçok platformda gündem olan dizinin son bölümü, izleyicisini yine ekranlara kilitledi.

YAKUP BEY'LERE ENGEL OLDU

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde; Uraz Bey'in obasına yardıma giden Osman Bey, Yenişehir'in de Görklü Han'ın saldırısı altında olduğunu öğrendi. Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçti. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel oldu. Kurduğu oyunla Görklü Han'ı tuzağa çeken Osman Bey, yaşanan arbede sonrasında Görklü Han'ın cezasını tek hamlede kesti. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak Cerkutay ve Yakup Bey'in oyununu ortaya çıkardı.

ORMANDA KARŞILAŞTILAR

Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılandı ancak sonrasında Yakup Bey'in vurulmasıyla yaşanan kargaşada Cerkutay kaçtı. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak istedi. Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike olan Taceddin Noyan'ı haber vermek için Uçlar'a gelen Efendize Elçim Hatun, ormanda Osman Bey ve alpları ile karşılaştı. Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.