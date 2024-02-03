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Haberler Sarmaşık Ömer ile Oğulcan'dan şaşırtan karar

Ömer ile Oğulcan'dan şaşırtan karar

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle her Cumartesi saat 20.00’de atv’de.

HABER MERKEZİ
Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar

HİÇ beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.

TOLGA AÇMAZA GİRER

İZLEDİĞİ görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur. Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar. Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir. Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.

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