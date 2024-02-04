  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık B12 vitamini eksikliği unutkanlık sebebi

B12 vitamini eksikliği unutkanlık sebebi

HABER MERKEZİ
B12 vitamini eksikliği unutkanlık sebebi
B12 vitamininin sinir sistemi üzerinde etkili bir vitamin olması nedeniyle eksikliği durumunda bazı sinir sistemi problemlerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Diyetisyen Aybüke Açıksöz, "B12 vitamini eksikliğinde ellerde, ayaklarda uyuşma hissi, dengeyi bulmakta zorlanma, yürümede zorluk, çarpıntı, unutkanlık, kronik yorgunluk ve depresyona eğilim görülebilir" dedi. B12 vitamininin faydalarına değinen Dyt. Açıksöz, "Her hücre için gerekli olan B12 vitamini vücutta, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili olan bir vitamindir. Bunun yanında, DNA oluşturulması, düzenlenmesi, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve kendini yenilemesi, sağlıklı bir hafızanın oluşması, öğrenme gibi pek çok yaşamsal işlevi bulunmaktadır" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA