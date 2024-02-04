B12 vitamini eksikliği unutkanlık sebebi

B12 vitamininin sinir sistemi üzerinde etkili bir vitamin olması nedeniyle eksikliği durumunda bazı sinir sistemi problemlerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Diyetisyen Aybüke Açıksöz, "B12 vitamini eksikliğinde ellerde, ayaklarda uyuşma hissi, dengeyi bulmakta zorlanma, yürümede zorluk, çarpıntı, unutkanlık, kronik yorgunluk ve depresyona eğilim görülebilir" dedi. B12 vitamininin faydalarına değinen Dyt. Açıksöz, "Her hücre için gerekli olan B12 vitamini vücutta, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili olan bir vitamindir. Bunun yanında, DNA oluşturulması, düzenlenmesi, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve kendini yenilemesi, sağlıklı bir hafızanın oluşması, öğrenme gibi pek çok yaşamsal işlevi bulunmaktadır" dedi.