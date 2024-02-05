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Haberler Sarmaşık İzmir Simge'yle yangın yerine döndü

İzmir Simge'yle yangın yerine döndü

Milano’da yeni klibini çekip Türkiye’ye dönen Simge, ayağının tozuyla İzmir’de sahneye aldı. Kendisini dinlemek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu gören şarkıcı, “İzmir bu gece yangın yeri” paylaşımı yaptı

HABER MERKEZİ
İzmir Simge’yle yangın yerine döndü

Sevilen şarkıcı Simge, İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Konsere talep o kadar fazlaydı ki kapıdan geri dönenler olduğu gibi giriş kuyruğu uzadıkça uzadı... Müzikseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya Milano'da klip çeken Simge, hazır olmasına rağmen giriş kuyruğu bir türlü bitmediği için sahneye yarım saat geç çıkmak zorunda kaldı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Yoğun katılımın olduğu konserde, sempatik şarkıcının sahne performansı her zamanki gibi dinleyenlerden tam not aldı. Adeta izdihamın yaşandığı konserde, erken gelenler içeri girmeyi başarırken birçok kişi kapıdan geri döndü. İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Simge her biri hit olmuş şarkılarını seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi. Sonrasında yaptığı Instagram paylaşımında 'Aşkın Olayım' şarkısına gönderme yapıp "İzmir bu gece yangın yeriydi" sözleriyle konserin ne kadar güzel geçtiğini ifade etti.

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