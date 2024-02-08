Fransız lüks markadan İzmirli esnafa dava

Fransız Hermes markası, İzmir'de Sahaf Hermes mağazasının sahibi Ümit Nar'a patent davası açtı. Nar, 15 yıldır bu işin içinde olduğunu ve hiçbir zaman Fransız lüks eşya üreticisiyle karıştırılmadığını söyledi. "Hermes" isminin antik Yunan ticaret tanrısından geldiğini ve herkese ait olduğunu kaydeden 51 yaşındaki Nar, "Hermes, Zeus veya Noel Baba insanlığın kültürel mirasına ait. Toplumsal hafızamıza kazınan bu isimleri hiçbir şirket tekeline almamalı" dedi.

Fransa'nın en lüks markası 'Hermes' Ümit Nar'ın ticari isim ihlali yaptığını öne sürüyor.

BAŞVURUNCA FARK EDİLDİ

Bütün bu sıkıntılar, 2021'de Nar'ın kitabevinin adını ticari marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmasıyla başladı. Bu girişim, marka tescilinin durdurulması için dilekçe veren Fransız şirketinin Türkiye'deki ofisi tarafından fark edildi. Davanın ilk duruşması geçen ay yapıldı ve 2. duruşmanın 27 Mart'ta yapılması planlanıyor.

Hermes'in binlerce Euro değerinde lüks çantalar sattığını, kendisinin ise 15 Türk lirası değerinde 2. el kitaplar sattığını hatırlatan Nar, "Kafamızın karışabileceği iddiası saçma. Bu aynı zamanda müşterilerinin zekasına da hakaret" diyerek tepkisini dile getirdi.