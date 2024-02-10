Tiyatrokare ile geçmişe yolculuk

Yıllardır kapalı gişe oynanan 'Ahududu', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Veda' ve repertuara yeni alınan 'Annem Hep Derdi Ki' oyunlarını seyircileriyle buluşturan 'Tiyatrokare' haftasonları düzenli olarak Nişantaşı'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatrokare'nin kurucusu, yönetmeni ve usta oyuncusu Nedim Saban, konuklarını geçmişe götürdü. Saban "Sizinle birlikte 50 yıl öncesine gitmek istiyorum. 7 yaşında Türk tiyatrosuna bela oldum. Sonra tiyatromuzu açtık ve o günden beri de bütün Anadolu'yu ve dünyayı sahne olarak seçtik" dedi. Tiyatrokare hakkında rakamlarla bilgi veren Nedim Saban "Tiyatrokare'de 32 yılda 75 oyun oynamışız. En az 7500 perde açmış yaklaşık 3,5 milyon seyirciyle buluşmuşuz. bugüne kadar 50 oyuncumuz ödül almış. TiyaTrokare'nin 100'e yakın ödülü var" diye konuştu.