Safir’in başrollerinden oyunculuk tanımı: Uçsuz bucaksız bir yolculuk

Kapadokya'da geçen özel bir hikayenin kahramanı Feraye ve Yaman'a hayat veren Özge Yağız ve Buray Berkay Akgül, Safir başladığından beri ekranların en iddiaları çiftlerinden birisi. Şamdan Plus'ın kış sayısında yer alan Özge Yağız, oyunculuğun en çok hangi yanını sevdiği sorusuna şöyle cevap verdi: "Bir karakteri keşfetmeye başlarken, hayal gücüm uçsuz bucaksız bir yolculuğa çıkıyor. Öğreticiliğinin bir sınırı yok." Buray Berkay Akgül de" Her yeni karakter bir yolculuk benim için" dedi.

İki oyuncu da kahramanı oldukları hikayeye karşı heyecanlı olduklarını dile getirdi. Aşka dair düşünceleri sorulunca, Özge Yağız, "Aşk kavramı gelişen bir şey. Akışına bırakarak yaşamayı seviyorum. Aşk sanki lunapark gibi" dedi. Burak Berkay Akgül de şunları söyledi: "Aşk, zamanla içinde bütün duyguları barındırmaya başlıyor. Bununla tanışmak çok heyecan verici."