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Gelinliğin geliri depremzede çocuklara

Muğla’nın Fethiye ilçesi Beşkaza meydanında 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tasarlanmış, kırmızı ve 100 metre uzunluğundaki gelinlik, Modacı Şahin Damar tarafından tanıtıldı. Kırmızı gelinliği ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles giydi. Elles, elde edilen gelirin ise depremzede çocuklara bağışlanacağını söyledi.

ERDOĞAN CANKUŞ
Gelinliğin geliri depremzede çocuklara

Sevgililer Günü yaklaşırken özel tasarlanan gelinliği Wilma Elles giydi. Muğla'daki modacı Şahin Damar tarafından tanıtılan 100 metre uzunluğundaki gelinlik çok beğenildi. Kırmızı gelinliğin basın tanıtımının ardından satılıp, elde edilen gelirin depremzede çocuklar için kullanacağı kaydedildi.

TANITIM SONRASI SATILACAK

Yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles, böylesine bir projede yer almaktan mutlu olduğunu belirtti. TÜM sevenlerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Wilma Elles, bu projenin büyük bir amaca hizmet ettiğinin altını da çizdi. Öte yandan Modacı Şahin Damar ise şöyle söyledi: "Kırmızı ve 100 metre uzunluğunda kuyruğu olan gelinliği Sevgililer Günü için tasarladım. Bu tanıtımın ardından gelinlik satılacak. Üstelik elde edilen gelir depremzede çocuklarımıza bağışlanacaktır."

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