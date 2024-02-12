Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta Merit Park Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfie hakkında konuşan Ebru Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir" şeklinde konuştu.