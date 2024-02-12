‘Hediye almazsa onu terk ederim’

İzmir defilesi için hazırlıklarını sürdüren genç manken Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Alışveriş turundayken objektiflere yansıyan Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, bomba açıklamalarda bulundu. Sevgililer Günü'ne dair soruları yanıtlayan Simge Ünal, şöyle söyledi: 'Şu an sevgilim yok yalnız gireceğim Sevgililer Günü'ne ama sevgilim özel günleri unutup hediye almazsa, ilişkiyi sonlandırırım ve onu terk ederim. Benim için Sevgililer Günü'nde sadece erkeklerin hediye alması gerekir. Şimdiye kadar hiç hediye almadım.'