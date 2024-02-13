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Haberler Sarmaşık Gardaşov tehlikede

Gardaşov tehlikede

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam saat 20.00’de atv’de.

HABER MERKEZİ
Gardaşov tehlikede
ATV'NİN ilgiyle izlenen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister. Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehdidin kalkmasını sağlar. Kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov ise, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider. Kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.
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