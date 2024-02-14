Aslışah Alkoçlar Demirağ: Aşkın iki türünü yaşadım

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Şamdan Plus'ın kış sayısına konuk oldu. Aslışah, Sevgililer Günü öncesinde yaptığı açıklamayla aşka dair önemli bilgiler verdi. Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, aşkı besleyen en temel duygunun saygı ve heyecan olduğunu söyledi.

'HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ'

Demirağ, "Ben aşkı iki türlü yaşadım. İlki eşim Kaan'a karşı çok büyük sevgi, saygı ve hayranlık. İkincisi ise oğlum ve kızıma duyduğum aşk. Bu bambaşka bir aşk, koşulsuz ve şartsız" ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar Demirağ, kendisine yöneltilen 'Siz sevdiklerinize nasıl hitap edersiniz?' sorusuna şöyle cevap verdi: "Ben aşkım ya da hayatım gibi hitapları kullanmayı tercih etmiyorum. Daha farklı, aramızda anlamları olan kelimeleri tercih ediyorum." Demirağ, Sevgililer Günü'nü de her sene farklı ama çok özel kutladıklarını dile getirirken, "Biz özel günleri kutlamayı çok seviyoruz ancak Sevgililer Günü çok kutladığımız bir gün değil. Çünkü bize her gün Sevgililer Günü" dedi.