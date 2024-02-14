Cem Karaca’nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı

Usta sanatçı Cem Karaca'nın mücadele dolu hayatını ve müzikal yolculuğunu konu alan, İsmail Hacıoğlu'nun başrol oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, davacı İlkim Karaca tarafından 'son gün' mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL teminat sonrası tedbir kararıyla durduruldu.

Cem Karaca'nın 2001-2004 arasındaki eşi İlkim Karaca, 26 Ocak'ta gösterime giren Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı sinema filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, İlkim Karaca'yı haklı bulmuş ve gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar vermişti. Talebin kabulü için İlkim Karaca'nın 3.5 milyon TL teminat yatırması şarta bağlanmıştı. Karaca'nın, son gün 3.5 milyon TL teminatı yatırdığı ortaya çıktı. Böylece filmin gösteriminin durdurulması kararı, yapımcı şirkete tebliğ edildi.