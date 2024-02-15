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Ganalı ressamın sergisi Türkiye’de

HABER MERKEZİ
Ganalı ressamın sergisi Türkiye’de
GANALI Ressam Kojo Marfo'nun eserlerinin yer aldığı "Umut Denemesi" sergisi, DG Art Project'te sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörü Zeynep Öztürk, Marfo'nun çoğunluğu Türkiye için özel yapılmış 12 eserinin bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Resimlerin içindeki renk harmonisi o kadar canlı, parlak ve ebatlar o kadar büyük ki, sanki galerinin içinde 12 değil, 24 eser varmış gibi. Her tablonun içinden ayrı ayrı pencereler çıkarttığınızda farklı tablolar çıkıyor. Tüm Türkiye'nin Kojo Marfo'yu tanıması lazım" şeklinde konuştu
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