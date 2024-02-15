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Haberler Sarmaşık ‘Sözde hoca’ skandalı ortalığı karıştırdı

‘Sözde hoca’ skandalı ortalığı karıştırdı

Esra Erol’da programında büyük bir sır ortaya çıktı. Mehdi olduğunu iddia eden sahte hoca Mustafa Çabuk, yakalandı.

HABER MERKEZİ
‘Sözde hoca’ skandalı ortalığı karıştırdı

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında, bu hafta şok edici bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un programında Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı.

KAZIDA YAKALANDI

STÜDYOYA "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Sözde hoca hakkında gelen "bıçaklama, kasten yaralama, sahtecilik..." gibi pek çok korkutan ihbar da herkesi şoke etti. Mustafa Çabuk'un Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı. "Mehdi" olduğunu iddia eden Çabuk kaçak kazıda yakalandı. Sözde hocanın 'akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere arandığı' ortaya çıktı.

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