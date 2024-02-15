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Haberler Sarmaşık Yeşim Salkım ‘Aldatmak’ setinde

Yeşim Salkım ‘Aldatmak’ setinde

HABER MERKEZİ
Yeşim Salkım ‘Aldatmak’ setinde
ATV'NİN yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamları izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna Yeşim Salkım dahil oldu. Salkım'ın 'Aldatmak' setinden ilk fotoğrafları yayınlandı. Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip Zennure'nin gelişi 'Aldatmak'ta taşları yerinden oynatacak.
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