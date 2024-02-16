Osman Bey’in resti seyirciyi heyecanlandırdı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 148. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu. Kuruluş Osman'ın son bölümünde; Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi.

DAMGA VURDU

Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi. Osman Bey, Malhun Hatun'un Hacca gitmeyeceğini, Hacca gider gibi görünüp Türkmen Bey'lerine gideceğini söyledi. Osman Bey'in kararını öğrenmek için Yenişehir Sarayı'na gelen Taceddin Noyan, Osman Bey'in kendisine biat etmeyeceğini duyunca hata ettiğini ve Gündüz Bey'le Ayça Hatun'un canını tehdit ettiğini belirtti. Ama en çok Osman Bey'in "Gayrı durup dinlenme vakti bitti. Bundan gayrı şaha kalkma vaktidir" diyerek Taceddin Noyan'a rest çekmesi geceye damgasını vurdu.