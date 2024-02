Özerman’a veda

Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, 13 Şubat'ta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınan ve İzmit'e götürülen Özerman'ın cenazesine, kardeşleri ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman, 2022 yılında pankreas kanserinin karaciğerine metastaz yapması nedeniyle tekrar tedavi görmeye başlamıştı.

Özerman, bir yıl önce yaptığı açıklamada, "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Doktor 'MR çekelim' deyince, ben de çekelim dedim. Kanser olduğum ortaya çıktı. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyor. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" demişti.

ÜNLÜLERDEN KATILIM

Erkan Özerman'ın cenazesi, erkek kardeşi Mehmet Volkan Özarman ile kız kardeşi Nurkan Tekelioğlu ve çok az sayıdaki katılım ile namazın ardından İzmit'e uğurlandı. Özerman, İzmit Uzuntarla Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Erkan Özarman'ın cenazesine Ece Sükan, Engin Koç, Ege ve İzzet Öz gibi ünlü isimler katıldı.