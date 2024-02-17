Yeni bir hikaye: Yaban Çiçekleri

Her dizide farklı bir hikaye sunan ve seyirci tarafından her gün tam not alan atv'de yeni bir dizi başlıyor.

"Yarım kalan bir aşk hikayesi her şeye rağmen yeniden yazılabilir mi?" diye soran dizi şimdiden merak uyandırdı. İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. Diziden paylaşılan ilk karede ise Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora yer alıyor. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri göz doldurdu.

YARIM KALMIŞ SÖZLER

"Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle: Daha küçük yaşta Kılıç ve Ela'nın hikayesi başladı. Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru. Yarım kalmış bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarım. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?