Bir dönemin ünlü ikizleri Moda’da 150 kediye bakıyor

"PARAM Yok Pulum Yok" şarkısı ile hafızalara yerleşen 1970'li yılların ünlü ikizleri Meral ve Zuhal kardeşler, Kadıköy Moda sokaklarında 150 kediye bakıyor. Bir zamanların şaşaalı hayatının ardından bugün Moda'da sakin bir yaşam sürdüren ikizler, evdekilerin yanı sıra sokakta da 150 kedinin bakımını yapıyor. İkizlerden Meral Ozan, yaşamını sürdürdüğü Moda'da 1990'dan bu yana kedilere baktığını söyledi.

Zühal Şener Kandemir ise, hayvan sevgisinin annelerinin kendilerine aldığı bir kedi ile başladığını vurgulayarak, "Şu an 10 kedim var evde. Havalar soğuduğunda sokaktaki kedileri de eve alıyoruz. Eşim de çok hayvansever ve merhametli bir insan. 'Evde çok kedi var almayalım.' desem de o alıyor. Kışın, 15'e kadar çıkıyor evdeki kedi sayısı" diye konuştu.