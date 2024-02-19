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Haberler Sarmaşık 8 bin kişi onları dinledi

8 bin kişi onları dinledi

HABER MERKEZİ
8 bin kişi onları dinledi
Yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam Kerkisolfej ve SMF Productions işbirliğiyle Kral Pop sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Ülker Arena'da sahne aldı. Bütün biletlerin tükendiği konserde Dolu Kadehi Ters Tut, izleyicilerini büyüledi. Sevilen şarkılarını yaklaşık sekiz bin hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Dolu Kadehi Ters Tut, sahnesinde Selin Geçit, Can Ozan, Ozbi ve Seda Erciyes'i ağırladı. Eşi benzeri olmayan bir konsere imza atan Dolu Kadehi Ters Tut, kariyenin 10. yılında muhteşem performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak kutladı
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