Kırmızı halıda Gazze pozu

2024 BAFTA Ödülleri önceki gece düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam yedi ödülle Oppenheimer filmi gecenin öne çıkan yapımı oldu. Filmin usta yönetmeni Christopher Nolan da, böylece ilk kez Bafta ödülü kazanmanın gururunu yaşadı.

MURPHY ÖDÜLLE DÖNDÜ

Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer'ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Emma Stone ise, Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Film, bunun haricinde kostüm tasarım, saç ve makyaj, prodüksiyon tasarım ödüllerini kazandı. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph, kazandı.

Yönetmen Christopher Nolan, Oppenheimer ile kariyerinde ilk kez Bafta ödülü kazandı.

"KATLİAMI DURDURUN"

GECEYE damga vuran olay ise İngiliz yönetmen Ken Loach'un Gazze mesajı oldu. Suriyeli mültecileri konu alan "The Old Oak" filmi ile 2024 BAFTA'da yarışan Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan "Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi.