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Haberler Sarmaşık Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı

Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı

HABER MERKEZİ
Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı
ÜNLÜ şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yine sarhoş bir şekilde canlı yayın yaptı. Ortaç'ın sözleri yine çok konuşulurken takipçileri şarkıcının canlı yayını kapatmasını istedi. Şarkıcının yardımcısı araya girerek telefonunu zorla elinden alıp canlı yayını kapattı. Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ortaç, geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada gönlünü Çağla Taşdelen'e kaptırdığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından ikili arasında aşk dedikoduları başlamıştı fakat daha sonra Ortaç bu aşkı yalanlamıştı.
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